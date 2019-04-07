Общество

Российские ученые приблизились к пониманию причин аутизма

Нейробиологи из Первого Московского государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова совместно с коллегами из Германии и Нидерландов впервые показали, как определенные генетические мутации в сочетании с пережитым в детстве стрессом влияют на развитие аутизма, сообщают «Известия».

Ученые провели эксперименты на мышах: сравнили поведение особей с «включенным» и «выключенным» геном CDH13. Именно этот ген играет одну из ключевых ролей в развитии расстройств аутистического спектра, синдрома гиперактивности, дефицита внимания, а также депрессии.

Как пояснили ученые, ген CDH13 кодирует белок кадгерин 13, участвующий во многих процессах в мозге. Однако до сих пор науке было неизвестно, потеря или усиление функций кадгерина 13 приводит к пагубным последствиям.

По словам руководителя лаборатории психиатрической нейробиологии Института молекулярной медицины Сеченовского университета профессора Клауса-Петера Леша, в развитии психоневрологических расстройств, в том числе аутизма, важную роль играет взаимодействие генов с факторами среды.