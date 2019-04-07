Общество

Порховский учащийся завоевал первое место на всероссийском конкурсе «Отечество»

Юные краеведы Псковской области приняли участие во Всероссийском конкурсе исследовательских краеведческих работ «Отечество», который провел Федеральный центр детско-юношеского туризма и краеведения. В финале конкурса, который проходил в два потока, приняли участие псковичи, успешно прошедшие отборочный тур.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в областном центре детского и юношеского туризма и экскурсий, более 130 учащихся из разных регионов нашей страны приехали в Москву, чтобы защитить свои исследования.

Псковскую область представляли юные краеведы: Артем Яковлев из Порховского района, Александр Косаржевский из Пскова и Татьяна Прокофьева из Локнянского района. На каждой секции было представлено более 20 исследовательских работ.

В программу конкурса входило торжественное открытие, защита работ, творческие конкурсы, вечер дружбы, автобусные и пешеходные экскурсии по Москве, конкурс экскурсоводов.

Артем Яковлев завоевал 1 место на секции «Культурное наследие». Александр Косаржевский и Татьяна Прокофьева стали дипломантами на своих секциях, а Александр получил еще диплом лауреата на конкурсе экскурсоводов.