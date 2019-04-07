Общество

Команды из Псковской области приняли участие в Открытых состязаниях Петербурга по робототехнике

Команды из Псковской области приняли участие в Открытых состязаниях Санкт-Петербурга по робототехнике-2019, которые прошли 6-7 апреля в здании ТКК «Карнавал».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в кружке робототехники Палкинской средней школы, в этом году это масштабное мероприятие собрало команды из Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Псковской области, Великого Новгорода, Москвы, Ростова-на-Дону.

Псковская область была представлена двумя командами, обе из Палкинской средней школы. Это победитель V регионального турнира Псковской области по робототехнике «Робо-2019» в номинации «Сумо 15*15» Егор Орлов; бронзовые призеры в номинации «Езда по широкой линии образовательные конструкторы» Александр Данилов и Никита Алексеев. Тренер команд - руководитель кружка робототехники Палкинской средней школы Теодор Плявинский.

Поездка позволила ребятам получить опыт участия в масштабных соревнованиях высокого уровня, перенять приемы, технические решения, познакомиться с командами из других городов.

В категории «Езда по широкой линии образовательные конструкторы», Александр и Никита показали достойный результат, улучшив прошлогодний показатель.

В категории «Сумо 15*15» Егор сумел пройти групповой отборочный этап, состоящий из 6 боев. После группового этапа была борьба в одной восьмой финала, где в трех схватках Егор сумел пройти дальше - в одну четвертую финала. Здесь Егора ждал серьезный, опытный соперник. В упорной борьбе его робот потерпел поражение.