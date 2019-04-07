Общество

В Псковской области более чем для 1500 родителей детей-инвалидов и инвалидов с детства увеличится компенсационная выплата «за уход»

С 1 июля увеличится размер ежемесячной выплаты неработающим, не имеющим дохода родителям и опекунам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами и инвалидами с детства I группы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ОПФР по Псковской области.

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписан Указ № 95 «О внесении изменений в указ президента РФ от 26.02.2013 № 175 «О ежемесячных выплатах лицам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами и инвалидами с детства I группы». В соответствии с ним, с 1 июля размер ежемесячной выплаты неработающему, не получающему пенсию и пособия по безработице родителю (усыновителю) или опекуну (попечителю) будет увеличен до 10 000 рублей.

Как рассказала управляющий региональным отделением ПФР Наталья Мельникова, в настоящее время размер ежемесячной выплаты для родителей и опекунов составляет 5500 рублей, для других лиц - 1200 рублей. С 1 июля текущего года размер выплаты вырастет только у родителей и опекунов и составит 10 000 рублей. В Псковской области выплату получают 1508 человек.

Управляющий напомнила, что ежемесячная выплата устанавливается родителю (усыновителю) или опекуну (попечителю), а также другому лицу, осуществляющему уход за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с детства I группы, независимо от совместного проживания с ним. Ежемесячная выплата устанавливается одному лицу, осуществляющему уход, в отношении каждого ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет или инвалида с детства I группы на период осуществления ухода за ним.

Также добавим, что компенсационная выплата назначается с месяца, в котором лицо, осуществляющее уход, обратилось за ее назначением с заявлениями и всеми необходимыми для представления документами в орган, осуществляющий выплату пенсии, но не ранее дня возникновения права на указанную выплату. С заявлением об установлении ежемесячной выплаты можно обратиться лично в территориальный орган ПФР по адресу проживания. Помимо этого заявление может быть подано в территориальный орган ПФР через многофункциональный центр по месту жительства или представлено в форме электронного документа посредством сети интернет через «Единый портал государственных и муниципальных услуг» или в «Личном кабинете» информационной системы Пенсионного фонда Российской Федерации».