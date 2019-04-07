Общество

В Псковской области рыбоохраной изъято 45 незаконных орудий лова

Сотрудниками рыбоохраны по Псковской области выявлено 18 административных правонарушений в области охраны водных биоресурсов. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в рыбоохране, наложено штрафов на сумму 36 тысяч рублей, взыскано штрафов на сумму 11 тысяч рублей, изъято 79 кг водных биоресурсов и 45 незаконных орудий лова.

Всего Северо-Западным территориальным управлением Федерального агенства по рыболовству, за прошедшую неделю выявлено 69 административных правонарушений, наложено штрафов на сумму 402 100 рублей (по всему Северо-Западу).