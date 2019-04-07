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Общество

Псковские профсоюзы предложат всем сторонам соцпартнерства обсудить изменения Положений об оплате труда бюджетников

09.04.2019 09:52|ПсковКомментариев: 0

Псковские профсоюзы до 25 апреля начнут переговорную кампанию по основным социально-значимым вопросам на всех уровнях социального партнерства. Такая рекомендация содержится в доработанной резолюции форума «Организация и проведение единой переговорной кампании на территории Псковской области», состоявшегося 28-29 марта в Псковском областном совете профсоюзов. Об это сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе облсовпрофа.

Участники форума отметили, что в Псковской области накоплен определенный положительный опыт взаимодействия и сотрудничества органов государственной власти, органов местного самоуправления с псковскими организациями профсоюзов и региональными объединениями работодателей, но считают, что система социального партнерства требует постоянного совершенства. Выразив готовность к конструктивному сотрудничеству с органами власти всех уровней и работодателями, участники форума признали необходимость проведения на территории региона единой переговорной кампании. Одним из основных пунктов переговоров должен стать вопрос оплаты труда.

По данному пункту в резолюции содержится рекомендация областным организациям профсоюзов бюджетной сферы совместно с профильными комитетами администрации области приступить к разработке и обсуждению новых отраслевых Положений об оплате труда работников на основе Единых рекомендаций по установлению на федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений на 2019 год.

Профсоюзная сторона считает необходимым установить в Положениях минимальный должностной оклад работникам бюджетной сферы всех отраслей равным минимальному размеру оплаты труда, установленному на федеральном уровне. При ведении переговорной кампании ей также поручено озвучить все предложения, высказанные участниками форума, связанные с оплатой труда работников.

Областным организациям профсоюзов работников бюджетной сферы рекомендовано осуществить общественный контроль использования фонда оплаты труда работников (ФОТ), уделив особое внимание стимулирующим выплатам, которые должны составлять не менее 30 процентов ФОТ. В настоящее время стимулирующая часть ФОТ, вопреки закону, составляет 15-20%.

Согласно другим рекомендациям, отраженным в резолюции форума в части, касающейся оплаты труда, Псковский облсовпроф должен направить обращения президенту Российской Федерации, депутатам Государственной Думы, правительству РФ, администрации Псковской области, Псковскому областному Собранию депутатов - о необходимости установления единых должностных окладов для работников бюджетной сферы на всей территории Российской Федерации. В адрес администрации Псковской области - о проведении ежегодной индексации должностных окладов работников бюджетной сферы на основании ст. 134 ТК РФ, в связи с индексом роста потребительских цен на товары и услуги с начала финансового года.

Теги: #профсоюзы #зарплата #облсовпроф
Источник: Псковская Лента Новостей
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