Общество

По тревоге подняли личный состав Псковского филиала Академии ФСИН России

В 6 часов из Академии ФСИН России на пульт управления старшего оперативного дежурного Псковского филиала поступил сигнал «Сбор». В установленное время сотрудники и курсанты образовательной организации в полной экипировке построились на плацу. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе вуза.

Врио начальника Псковского филиала Академии ФСИН России Владислав Белов озвучил этапы тренировки и дал команду к проверке экипировки личного состава.

Отметим, что проверялись умения и навыки работы дежурной службы образовательной организации, эффективность существующей системы оповещения, а также готовность сотрудников подразделений филиала к действиям при чрезвычайных обстоятельствах.

Личный состав и дежурная служба продемонстрировали слаженность в работе. Система оповещения показала свою работоспособность.