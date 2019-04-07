Общество

Проверить свою задолженность псковичи могут на сайте регионального УФССП России

Управление ФССП России по Псковской области напоминает, что на интернет-сайте ведомства в разделе сервисы действует «Банк данных исполнительных производств» и «Личный кабинет стороны исполнительного производства». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Проверить себя через сервис «Банк данных исполнительных производств» очень просто, достаточно ввести свои данные (ФИО и дату рождения) в высветившиеся ячейки интернет-сервиса и ждать результат. Для юридических лиц - необходимо ввести название организации. Такими возможностями сервиса на первые месяцы 2019 года жители региона воспользовалось уже более 50 тысяч раз.

В случае, если у гражданина или организации имеется задолженность, для удобства пользователя появится подробная информация о том, как связаться с конкретным судебным приставом по данному исполнительному производству.

Помимо этого, сайт предоставляет каждому желающему возможность оплатить имеющийся долг с помощью различных сервисов, а также распечатать квитанцию для её последующей оплаты в банке.

Зарегистрироваться же в «Личном кабинете» можно также на официальном сайте УФССП России по Псковской области, а также на Едином портале государственных услуг - gosuslugi.ru. Сервис предоставляет возможность оформить подписку на получение электронных копий процессуальных документов, выносимых судебными приставами-исполнителями в рамках исполнительного производства.