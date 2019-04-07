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Общество

Оплата курсов повышения квалификации работника должна быть закреплена за работодателем, считают псковские профактивисты

09.04.2019 11:03|ПсковКомментариев: 0

В рамках единой переговорной кампании по основным социально-значимым вопросам в Псковской области должен быть поднят ряд вопросов, касающихся дискриминации и дискредитации в сфере труда, считают профсоюзные активисты региона. Такого мнения придерживаются профактивисты региона, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе облсовпрофа.

В частности, по рекомендации участников профсоюзного форума по организации единой переговорной кампании, всем сторонам социального партнерства в регионе предлагается проработать вопрос установления в отраслевых положениях об оплате труда работников бюджетной сферы минимального должностного оклада, равного минимальному размеру оплаты труда на федеральном уровне. По мнению профсоюзных активистов, это необходимо сделать в целях исключения равной оплаты за труд разной ценности (например, когда учитель с высшим образованием получает заработную плату того же размера что и работник неквалифицированного труда). Также в отраслевых положениях об оплате труда необходимо установить единый подход к нормированию труда и содержанию должностных обязанностей работникам одноимённых профессий бюджетной сферы.

Кроме того, в этой части рекомендаций форума по организации единой переговорной кампании предлагается закрепить в региональных соглашениях обязанность работодателя оплачивать курсы переподготовки или повышения квалификации работника. Сегодня в связи с переходом на профессиональные стандарты работники вынуждены оплачивать курсы за свой счет.

К отраслевым комитетам администрации Псковской области обращено предложение профсоюзной стороны о разработке программ, направленных на повышение престижа профессии учителя, воспитателя, врача, медицинской сестры.

Напомним, что профсоюзный форум по организации единой переговорной кампании состоялся в Псковском облсовпрофе 28-29 марта. Все предложения участников нашли отражение в его резолюции.

Теги: #профсоюзы #облсовпроф
Источник: Псковская Лента Новостей
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