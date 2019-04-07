Общество

Глава города Пскова обсудил вопросы взаимодействия с представителями военно-транспортной авиации

Сегодня, 9 апреля, глава города Пскова провел рабочее совещание с представителями военно-транспортной авиации. Во встрече приняли участие командир 12-й военно-транспортной авиационной дивизии полковник Игорь Матвеев, представители 334-го полка полковник Владимир Кожемяка и подполковник Денис Панов.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города, Иван Цецерский вместе с участниками встречи и заместителем главы Сергеем Гавриловым обсудил участие полка в месячнике по благоустройству города. В частности, особое внимание будет уделено уборке несанкционированных свалок на участках рядом с военно-мемориальными захоронениями и рядом с памятником Экипажу Гудину. В числе вопросов, затронутых на встрече - подготовка мероприятий, приуроченных к Дню Победы, и празднование 70-летия с даты образования полка. Планируется, что для жителей и гостей города Пскова будет организована выставка боевой техники на территории полка, а в подготовке мероприятий будут принимать и ветеранские организации города Пскова.

По линии городских властей будет оказано содействие в проведении мероприятий по благоустройству в рамках субботника на общественных территориях. Также по линии управления культуры будет в случае необходимости оказана помощь в организации культурно-массовых мероприятий. По линии военно-патриотического взаимодействия будет оказано содействие в подключении активистов ветеранских организаций города Пскова.