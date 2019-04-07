Общество

В Пскове разыскивают мужчину, пропавшего в сентябре 2018 года

Отделом уголовного розыска УМВД России по городу Пскову разыскивается житель областного центра Иванов Александр Геннадьевич, 1975 года рождения. По имеющимся данным, с 5 сентября 2018 года он отсутствует по месту жительства. И до настоящего времени местонахождение мужчины неизвестно. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

На вид: около 45 лет, рост 175-177 сантиметров, среднего телосложения, волосы русые с сединой, короткие, лицо овальной формы, брови прямые, глаза светлые, нос прямой.

Был одет: черная шапочка, камуфлированные куртка и брюки зеленого тона, зимние кроссовки темные. С собой была черная сумка, носимая на плече.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Александра Иванова, который является уроженцем поселка Брусово Тверской области, просят обратиться в УМВД России по городу Пскову по телефонам: 59-63-22, 59-63-09, 911-351-26-80 или 02.