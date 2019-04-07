Общество

Псковский облсовпроф направит губернатору предложения по разработке соцпакета для бюджетников

Псковский облсовпроф по рекомендации участников форума по организации единой переговорной кампании направит губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову обращение о необходимости разработки социального пакета для работников бюджетной сферы. В резолюции, созданной по итогам форума, профсоюзная сторона обращает внимание, что социальный пакет выполняет несколько функций: компенсация невысокого уровня заработной платы; привлечение новых сотрудников; удержание уже имеющихся сотрудников; поддержание стимулирующего фактора в трудовой деятельности.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в облсовпрофе, в социальный пакет работника бюджетной сферы предлагается включить ряд позиций, касающихся оздоровления и медицинского обслуживания. По мнению профактива, необходимо разработать программу оздоровления работников бюджетной сферы либо предусмотреть расходы на ежегодную материальную помощь к отпуску на санаторно-курортное лечение из расчёта 12 койко-дней. Еще одно предложение в сфере медицинского обслуживания — льготное протезирование зубов.

Также, по мнению профактива, необходимо рассмотреть вопрос о 100%-ной компенсации расходов на содержание жилого помещения и оплату коммунальных услуг в сельской местности; о льготных условиях кредитования строительства жилья; о льготном ипотечном кредитовании; о предоставлении служебного жилья молодым специалистам бюджетных организаций.

Участники Форума по организации единой переговорной кампании отметили в резолюции необходимость выплаты выходного пособия работникам бюджетной сферы, отработавшим 30 лет и более и увольняющимся в связи с выходом на пенсию, а также выплаты дополнительного пособия работникам бюджетной сферы по уходу за ребенком в возрасте от 1,5 до 3 лет.

В сфере охраны труда предложено разработать региональные программ оздоровления сотрудников бюджетных организаций (по отраслям), выделить дополнительные финансовые средства на обеспечение сотрудников бюджетных учреждений спецодеждой и иными средствами индивидуальной защиты, устранить несправедливость в оплате труда в части отсутствия дифференциации в размерах компенсационных выплат при установлении класса вредности в результате проведения специальной оценки условий труда на рабочих местах. Кроме того, профсоюзные активисты указывают на необходимость разработки администрацией Псковской области постановления «Об обязательном страховании медицинских, фармацевтических и иных работников государственных учреждений здравоохранения, работа которых связана с угрозой их жизни и здоровью».