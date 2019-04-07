Общество

Псковская инженерно-лингвистическая гимназия ищет 5 млн рублей на реализацию проекта «Лодка»

Сегодня, 9 апреля, в Пскове прошло совещание по проекту «Лодка», разработанному выпускниками Псковской инженерно-лингвистической гимназии. В мероприятии приняли участие заместитель главы Пскова Елена Полонская, заместитель главы администрации города Александр Коновалов, советник главы Пскова Игорь Сиротин, начальник управления администрации города Анна Кузыченко, председатель КУМИ Елена Кузнецова, представители проектной группы.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ Пскова, участники встречи обсудили проблему финансирования молодежного проекта «Лодка», так как потенциальный инвестор не подтвердил свои намерения по поддержке проекта. Сумма данного проекта немаленькая и оценивается в 5 млн рублей. Ученики выпускных классов ПИГЛ являются авторами идеи и разработчиками проекта лодки-ладьи к 39-м Международным Ганзейским дням в Пскове, но без финансовой поддержки инвестора к праздникам лодку и причал построить не удастся. Лодка-ладья могла бы стать культурным наследием этих Ганзейских праздников, полагают инициаторы проекта.

В ходе дискуссии было решено начинание учеников гимназии поддержать в рамках финансирования различных грантов. Елена Полонская предложила различные варианты, например, участие в конкурсах Росмолодежи, президентских грантах и сбор средств на

краудфандинговой платформе planeta.ru. На совещании был разработан алгоритм действий, предусматривающий, в частности, мониторинг информации по поиску грантов. Александр Коновалов поручил управлению образования администрации города подключиться к работе, обеспечить помощь в реализации данного молодежного проекта.