Общество

В Госдуме предложили обязать магазины принимать стеклотару

Фракция «Справедливая Россия» разработала законопроект, обязывающий магазины принимать тару у населения. Об этом пишет агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на депутата Госдумы Олега Нилова.

Источник: РИА «Новости»

Как сообщает РИА «Новости», согласно документу, крупные торговые сети будут обязаны принимать стеклотару, а также пластиковую тару и посуду.

«Все, что вредного для природы продается и полезного для переработки, мы предлагаем в обязательном порядке принимать обратно. Мера будет способствовать значительному сокращению вредных отходов», - заключил депутат.