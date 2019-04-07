Общество

В Псковской области Росреестр выявил 191 нарушение закона

Управлением Росреестра по Псковской области подведены итоги осуществления государственного земельного надзора за 1 квартал 2019 года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного Росреестра.

В указанном периоде проведено 278 проверок соблюдения требований земельного законодательства Российской Федерации, 118 административных обследований объектов земельных отношений, в ходе которых выявлено 191 нарушение обязательных требований законодательства РФ, выдано 156 предписаний об устранении выявленных нарушений требований законодательства РФ, возбуждено 112 дел об административном правонарушении, привлечено к административной ответственности 92 правонарушителя, устранено 85 нарушений.

Сумма наложенных штрафов составила 1288 тыс. рублей.

Как отметили в ведомстве, наиболее часто встречающимися правонарушениями являются самовольное занятие земельного участка и использование земельного участка не по целевому назначению.