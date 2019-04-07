Общество

Псковская область заключила соглашение с Минстроем о внедрении цифровых технологий в Великих Луках

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Владимир Якушев и глава города Великие Луки Николай Козловский подписали трехстороннее соглашение о цифровизации городского хозяйства в городе Великие Луки. Церемония состоялась во вторник, 9 апреля, на площадке Пятого Международного арктического форума «Арктика - территория диалога» в Санкт-Петербурге.

Пилотный проект будет реализован в рамках ведомственного проекта Минстроя «Умный город». «Дорожной картой» предусмотрено создание цифровой платформы «Активный гражданин» для вовлечения жителей в решение вопросов городского развития, внедрение так называемых «умных счетчиков» (систем интеллектуального учета коммунальных ресурсов), организация энергоэффективного городского освещения, автоматизированной системы управления светофорными объектами, система фотовидеофиксации «Перекресток», создание публичных Wi-Fi сетей и внедрение цифрового мониторинга и контроля уборки города. На эти цели будет направлено более 178 млн рублей.

«Уверен, что наша совместная работа даст положительный толчок в развитии цифровизации муниципалитетов и позволит обеспечить развитие жилищно-коммунального хозяйства в регионах, его модернизацию и внедрение современных технологий в ЖКХ», - подчеркнул глава Минстроя Владимир Якушев.

Губернатор в свою очередь отметил, что Великие Луки - второй по величине город в Псковской области и подчеркнул важность участия муниципалитета в этом проекте. «Это не только комфортная среда и безопасность жителей, это новые технологии в жилищно-коммунальном хозяйстве, которое требует серьезной модернизации. Очень важно, что этот проект реализуется на платформе „Активный гражданин“ и дает возможность жителям городов принять непосредственное участие в проекте: определять объекты, методы, подходы и очередность ремонта, реконструкции и внедрения новых технологий. Уверен, при поддержке Министерства мы реализуем проект быстро, качественно и в срок», - сказал Михаил Ведерников и поблагодарил Минстрой и его руководителя Владимира Якушева за поддержку.

Добавим, что в рамках форума Михаил Ведерников также примет участие в пленарном заседании на тему «Арктика. Океан возможностей», в рамках которого запланированы выступления Президента Российской Федерации Владимира Путина, а также президентов Финляндии, Исландии и премьер-министров Норвегии и Швеции. Во второй день форума губернатор Псковской области станет участником панельной дискуссии «Лучшие практики и проекты в сфере образования для детей коренных народов» и расскажет об опыте региона по поддержке и сохранению компактно проживающего в регионе малого финно-угорского народа сето и его культурной идентичности.