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Александр Седунов: Наша официальная позиция - если есть в школе дети, школа должна работать

«Разговоры о закрытии сельских школ возникают постоянно, последние - это слухи о закрытии школ в Дновском районе, но я подчеркиваю, что это только слухи», - об этом на пресс-конференции 9 апреля сообщил руководитель комитета по образованию Псковской области Александр Седунов.

Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, спикер отметил, что существует постановление областной администрации о том, что прежде, чем принимать решение о реорганизации школ, сначала нужно получить решение комиссии, туда входят и педагоги, и представители общественных организаций, различных ведомств, например, комитета по транспорту. Эта комиссия должна дать заключение.

«Хочу отметить, что комиссия далеко не всегда давала положительное заключение по тем предложениям, которые выдвигались. По Дновскому району документы в комиссию даже не отправлялись», - заключил Александр Седунов.

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«Если есть в школе дети, то школа должна работать», - официальная позиция администрации Псковской области. Также на то, закроется школа или нет, очень влияет позиция жителей, родителей, и никто без их опроса и разговора с ними никаких действий совершать не будет.

Заклинская школа и Бельская школа будут работать. Есть много программ, которые работают исключительно для сельских школ, например, проект по ремонту спортивных залов. Для сельских школ есть условия, им нужно участвовать в национальных проектах, заключил Александр Седунов.