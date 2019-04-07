Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Шоу Авербуха в Ледовом дворце
Резиновая обувь для города
Телефон прямого эфира 56-73-72
«Поэт и правдоруб»: Разрешите, барин
В собачьем «добре»
Разум и чувства
25 лет
 
 
 
ещё Общество 07.04.2019 10:533 В ПФР рассказали, как узнать полный размер пенсии 09.04.2019 13:440 В Псковской области планируется строительство 9 новых дошкольных заведений 09.04.2019 13:370 В Псковской области Росреестр выявил 191 нарушение закона 09.04.2019 13:330 Традиционный праздник «Город Детства» пройдет в Пскове 09.04.2019 13:320 3200 выпускников псковских школ будут сдавать ЕГЭ в этом году 09.04.2019 13:250 Псковская область заключила соглашение с Минстроем о внедрении цифровых технологий в Великих Луках
 
 
 
Самое популярное 06.04.2019 16:381 Пскович выиграл в лотерею почти восьмизначную денежную сумму 07.04.2019 18:1322 Сбитая мотоциклистом в Пскове девочка скончалась в больнице 08.04.2019 10:287 Полиция ищет очевидцев резонансного ДТП на проспекте Энтузиастов в Пскове 08.04.2019 10:237 Мотоциклист, сбивший в воскресенье девочку и женщину на пешеходном переходе в Пскове, пришел в сознание 07.04.2019 17:530 Мотоциклист сбил ребенка на проспекте Энтузиастов в Пскове
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Александр Седунов: Наша официальная позиция - если есть в школе дети, школа должна работать

09.04.2019 13:21|ПсковКомментариев: 0

«Разговоры о закрытии сельских школ возникают постоянно, последние - это слухи о закрытии школ в Дновском районе, но я подчеркиваю, что это только слухи», - об этом на пресс-конференции 9 апреля сообщил руководитель комитета по образованию Псковской области Александр Седунов.

Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, спикер отметил, что существует постановление областной администрации о том, что прежде, чем принимать решение о реорганизации школ, сначала нужно получить решение комиссии, туда входят и педагоги, и представители общественных организаций, различных ведомств, например, комитета по транспорту. Эта комиссия должна дать заключение.

«Хочу отметить, что комиссия далеко не всегда давала положительное заключение по тем предложениям, которые выдвигались. По Дновскому району документы в комиссию даже не отправлялись», - заключил Александр Седунов.

«Если есть в школе дети, то школа должна работать», - официальная позиция администрации Псковской области. Также на то, закроется школа или нет, очень влияет позиция жителей, родителей, и никто без их опроса и разговора с ними никаких действий совершать не будет.

Заклинская школа и Бельская школа будут работать. Есть много программ, которые  работают исключительно для сельских школ, например, проект по ремонту спортивных залов. Для сельских школ есть условия, им нужно участвовать в национальных проектах, заключил Александр Седунов.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
 

 
опрос
В Пскове в ДТП с участием мотоциклиста погиб 6-летний ребенок. По вашему мнению, какие меры необходимо принять, чтобы избежать в будущем подобных трагедий?
В опросе приняло участие 526 человек
09.04.2019, 13:470 В Великих Луках отремонтируют школу №6 09.04.2019, 13:460 Анна Кутузова рассказала, на что чаще всего жалуются псковские налогоплательщики 09.04.2019, 13:450 Студенты о студенчестве: ПсковГУ - это здорово! 09.04.2019, 13:440 В Псковской области планируется строительство 9 новых дошкольных заведений
09.04.2019, 13:440 Владимир Путин прибыл в Петербург 09.04.2019, 13:370 В Псковской области Росреестр выявил 191 нарушение закона 09.04.2019, 13:330 Традиционный праздник «Город Детства» пройдет в Пскове 09.04.2019, 13:320 3200 выпускников псковских школ будут сдавать ЕГЭ в этом году
09.04.2019, 13:250 Псковская область заключила соглашение с Минстроем о внедрении цифровых технологий в Великих Луках 09.04.2019, 13:210 Александр Седунов: Наша официальная позиция - если есть в школе дети, школа должна работать 09.04.2019, 13:150 Задолженность по налогам в Псковской области снизилась на 14,6% 09.04.2019, 13:140 В Госдуме предложили обязать магазины принимать стеклотару
09.04.2019, 13:060 «День открытых дверей» проведет 11 апреля гипермаркет для больших машин «Автокада Рус» в Пскове 09.04.2019, 13:020 Начинается видеотрансляция программы «Эхономика» с и.о. руководителя псковского УФНС Анной Кутузовой 09.04.2019, 12:550 Культурно-просветительский центр «Троицкий» приглашает на бесплатный мастер-класс по росписи пасхальных яиц 09.04.2019, 12:460 Гараж на 85 000 рублей обокрали в Великих Луках
09.04.2019, 12:360 Псковская инженерно-лингвистическая гимназия ищет 5 млн рублей на реализацию проекта «Лодка» 09.04.2019, 12:244 Губернатор Псковской области принимает участие в Международном арктическом форуме 09.04.2019, 12:160 Сотрудники Росгвардии задержали псковичку, похитившую из магазина алкоголь и продукты 09.04.2019, 12:120 Псковский облсовпроф направит губернатору предложения по разработке соцпакета для бюджетников
09.04.2019, 12:050 В Острове сотрудники полиции задержали нетрезвого водителя на «Опеле» 09.04.2019, 11:570 10 апреля с псковского главпочтамта «Волонтеры Победы» отправят открытки времен ВОВ 09.04.2019, 11:430 19 тысяч рублей лишился великолучанин, пытаясь купить автодиски через интернет 09.04.2019, 11:351 Глава города Пскова обсудил вопросы взаимодействия с представителями военно-транспортной авиации
09.04.2019, 11:340 Microsoft разрешила вынимать флешку без «безопасного извлечения» 09.04.2019, 11:270 Декларационной кампании-2018 будет посвящен новый выпуск программы «Эхономика» 09.04.2019, 11:130 Псковичей приглашают на «Фестиваль велоспорта» 09.04.2019, 11:030 Оплата курсов повышения квалификации работника должна быть закреплена за работодателем, считают псковские профактивисты
09.04.2019, 10:382 В России появятся генетические паспорта 09.04.2019, 10:211 На российско-белорусской границе в Псковской области остановлен ввоз кур, свинины и шпика 09.04.2019, 10:180 Проверить свою задолженность псковичи могут на сайте регионального УФССП России 09.04.2019, 10:160 Внеочередные выборы президента Казахстана состоятся 9 июня
09.04.2019, 10:030 МВД предлагает скорректировать правила освобождения от уголовной ответственности за незначительное преступление 09.04.2019, 09:590 В Псковской области рыбоохраной изъято 45 незаконных орудий лова 09.04.2019, 09:570 По тревоге подняли личный состав Псковского филиала Академии ФСИН России 09.04.2019, 09:521 Псковские профсоюзы предложат всем сторонам соцпартнерства обсудить изменения Положений об оплате труда бюджетников
09.04.2019, 09:471 Кадастровая палата Пскова ищет сотрудников 09.04.2019, 09:430 Выставка «Борис Трояновский - балалаечный Паганини» открылась в Доме культуры Новоржева 09.04.2019, 09:400 Россияне стали меньше разводиться 09.04.2019, 09:270 Горение сажи в дымоходе стало причиной двух пожаров в Псковской области
09.04.2019, 09:221 Памятные иконки вручил всем прихожанам митрополит Псковский и Порховский Тихон на богослужении в храме архангелов Михаила и Гавриила. ФОТО 09.04.2019, 09:180 В Псковской области более чем для 1500 родителей детей-инвалидов и инвалидов с детства увеличится компенсационная выплата «за уход» 09.04.2019, 09:170 Пожар произошел на территории базы отдыха «Чудское подворье» в Гдовском районе 09.04.2019, 09:080 В Дновском районе дорожные полицейские провели День здоровья
09.04.2019, 09:070 Два артснаряда времен ВОВ обезвредили за сутки в Псковской области 09.04.2019, 08:590 Команды из Псковской области приняли участие в Открытых состязаниях Петербурга по робототехнике 09.04.2019, 08:590 16 сараев сгорели ночью в великолукской Дубраве. ФОТО 09.04.2019, 08:545 Эксперты предупредили о риске роста бедности среди предпенсионеров
09.04.2019, 08:540 Водитель сбил пешехода в Великих Луках и скрылся с места ДТП 09.04.2019, 08:430 Порховский учащийся завоевал первое место на всероссийском конкурсе «Отечество» 09.04.2019, 08:311 Тема платы за вывоз мусора впервые попала в рейтинг проблем ЖКХ 09.04.2019, 08:220 Российские ученые приблизились к пониманию причин аутизма
09.04.2019, 08:102 Из программы «Земский доктор» уберут возрастной ценз 09.04.2019, 08:000 Субсидировать ипотеку на частные дома предложили в кабмине 08.04.2019, 22:171 Псковичка лишилась 36 тысяч рублей, решив купить смартфон в Интернете 08.04.2019, 21:440 Ведущая «Спокойной ночи, малыши!» рассказала об убийстве сына
08.04.2019, 21:080 Назначен новый глава Роструда 08.04.2019, 20:550 Студенты колледжа искусств приняли участие в фестивале здоровья «Поверь в себя!» 08.04.2019, 20:290 Россиянка годами прятала детей в захламленной квартире и кормила отходами 08.04.2019, 20:070 Псковская полиция напоминает, как действовать при обнаружении фальшивых денежных знаков
08.04.2019, 19:453 Путин сделал заявление после встречи с Эрдоганом 08.04.2019, 19:240 В Острове полицейские задержали местного жителя, подозреваемого в грабеже 08.04.2019, 19:183 2 года тюрьмы может получить житель Бежаницкого района, оформивший кредит на супругу без ее ведома 08.04.2019, 19:150 На часок в историю
08.04.2019, 18:560 Светлый праздник весны: Благовещение отпраздновали в Пскове 08.04.2019, 18:533 Юрий Шматов о зарождении псковского парламента 08.04.2019, 18:465 Глава Пскова совершил внеплановый выезд по обращениям горожан 08.04.2019, 18:410 В России разработают новый Кодекс об административных правонарушениях
08.04.2019, 18:370 В Великих Луках стартовала акция «Письмо ветерану» 08.04.2019, 18:364 Псковичка негодует: На детской площадке ездят и стоят автомобили 08.04.2019, 18:340 Великолукские футболисты стали победителями турнира «Витебск CUP-2019» 08.04.2019, 18:310 Киберфестиваль «Кубок Простории» состоится 13 апреля
08.04.2019, 18:254 Пацан сказал – пацан оговорился 08.04.2019, 18:163 Где никогда не убираются - пскович пожаловался на замусоренные участки города 08.04.2019, 18:080 Четыре года тюрьмы получил житель Саратова за кражи в Великих Луках 08.04.2019, 18:020 Вопросы преподавания игры на синтезаторе обсудили в Псковском колледже искусств
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2019

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.