Общество

3200 выпускников псковских школ будут сдавать ЕГЭ в этом году

В этом году ЕГЭ в Псковской области будут сдавать 3200 выпускников. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом на пресс-конференции 9 апреля сообщил руководитель комитета по образованию Псковской области Александр Седунов.

«В ЕГЭ мы имеем разные задания, это не просто тестовый выбор, это вопросы, которые сформированы согласно федеральным стандартам. Они тренируют не только память, они включают разные очень серьезные вопросы», - подчеркнул он.

По словам А.Седунова, в Псковской области все аудитории, где сдают ЕГЭ, будут оборудованы онлайн-наблюдением. Принципиально задания не менялись, они конструируются из типовых заданий. Очень важно технологически привыкнуть к листу, который нужно заполнять, подчеркнул руководитель областного комитета по образованию.

«К сожалению, мы до сих пор видим шпаргалки на ЕГЭ - традиционные, бумажные. В самой аудитории две камеры, все шпаргалки и кто ими пользуется, сразу видно», - отметил Александр Седунов и напомнил, что за использование шпаргалок ученик удаляется с экзамена.