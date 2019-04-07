Общество

В Псковской области планируется строительство 9 новых дошкольных заведений

«В рамках нацпроекта получены средства на создание 9 новых дошкольных заведений в Псковской области», - об этом на пресс-конференции 9 апреля сообщил руководитель комитета по образованию Псковской области Александр Седунов.

В целом, в Пскове и области появится порядка 2 тысяч мест для дошкольников. В Великих Луках уже строится 2 дошкольных заведения, планируется строительство еще двух.

Также, со слов Александра Седунова, запланировано строительство дошкольного заведения в Псковском районе, а именно в активно развивающейся экономической зоне «Моглино».