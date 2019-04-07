Общество

Первая «Ганзейская вечеринка» пройдет в «Акваполисе» в воскресенье

14 апреля в 13.00 в ТРК «Акваполис» в Пскове пройдет праздник в формате «Ганзейская вечеринка». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации торгово-развлекательного комплекса, в рамках программы для всех гостей выступит народный самодеятельный коллектив студия циркового искусства «Псковский цирк».

Образован «Псковский цирк» в 1967 году на базе Дома культуры строителей (ныне МБУК «Городской культурный центр»), является единственным подобным коллективом в Псковской области.

Полуфиналист Всероссийского телевизионного конкурса «Синяя птица», лауреат многочисленных международных, всероссийских фестивалей-конкурсов.

Вход на мероприятие свободный.