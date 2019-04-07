Общество

Александр Седунов: Кабинеты психологической поддержки в школах нужны и для родителей

«Работа с родителями - это один из наших проектов. Мы видим, это одно из основных направлений работы. Родитель должен знать, в чем силен его ребенок, и как ему помочь найти себя», - об этом на пресс-конференции 9 апреля сообщил руководитель комитета по образованию Псковской области Александр Седунов.

Со слов Седунова, планируется активная работа над тем, чтобы во всех школах были психологические кабинеты поддержки не только для детей, но и для родителей. Он считает, что зачастую при сдаче ЕГЭ и других экзаменов родители волнуются куда больше, чем дети.