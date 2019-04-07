Общество

В 16 городских и сельских школах Псковской области обновят компьютерное оборудование

В 16 городских и сельских школах Псковской области будет обновлено компьютерное оборудование, в том числе будут приобретены 3D принтеры, поставлены smart-доски. Также мы приобретаем симуляторы для предмета ОБЖ. Об этом на пресс-конференции 9 апреля сообщил руководитель комитета по образованию Псковской области Александр Седунов.

Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, симуляторы для ОБЖ будут обучать детей делать искусственное дыхание или, например, предоставят возможность для школьников достать инородных предмет из дыхательных путей.

Также Александр Седунов заявил, что в Пскове появится IT-клуб для детей. Проект реализуется в рамках нацпроекта «Образование», рассчитанного на 2019-2024 годы. Клуб будет обучать детей языкам программирования с самого юного возраста.