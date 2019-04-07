Общество

190 тонн «санкционного» товара уничтожено в Псковской области с начала года

В первом квартале 2019 года должностные лица Псковской таможни во взаимодействии с сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Псковской области и должностными лицами Россельхознадзора выявили и уничтожили свыше 190 тонн товаров, подпадающих под действие специальных экономических мер, либо являющихся опасной карантинной или ветеринарной продукцией. Предполагаемая сумма материального ущерба, нанесенного лицам, пытающимся незаконно ввозить товары на территорию Российской Федерации, составила более 11 миллионов рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила главный государственный таможенный инспектор (по связям с общественностью) Псковской таможни Наталья Князева.

Кроме того, возвращено на территорию сопредельного государства свыше 1000 тонн товаров на сумму более 45,9 миллионов рублей.

Запрещенный к ввозу на территорию Российской Федерации товар выявляется и уничтожается несмотря на различные ухищрения нарушителей: использование поддельных документов, сокрытие товаров, следование по лесным дорогам. При проверке документов устанавливаются и нарушения иного характера, в том числе, транспортного, налогового законодательства, в области безопасности дорожного движения. Сведения о выявленных нарушениях передаются другим государственным контролирующим органам. Лица, нарушающие российское законодательство, несут административную и иную ответственность за свою противоправную деятельность.

Псковская таможня напоминает гражданам, осуществляющим незаконные перемещения товаров на территорию Российской Федерации, что в соответствии с законодательством Российской Федерации такая продукция подлежит уничтожению.

В рамках соблюдения российского законодательства товар уничтожается в присутствии должностных лиц федеральных контрольных органов и собственника груза. Все факты уничтожения «санкционного» товара подтверждаются фото и видеоматериалами.

Водителям транспортных средств, останавливаемым должностными лицами таможенного органа для осуществления контрольных мероприятий в отношении перемещаемого товара, следует помнить, что публичное оскорбление сотрудника таможни при исполнении им своих должностных обязанностей является уголовно наказуемым деянием и наказывается штрафом в размере до сорока тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года (статья 319 Уголовного кодекса Российской Федерации (оскорбление представителя власти), а неисполнение законного требования влечет наказание по части 1 статьи 19.4 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации.