Общество

Депутаты Великолукской гордумы внесли изменения в бюджет города

В ходе очередного 21-го заседания Великолукской городской Думы шестого созыва депутаты рассмотрели 15 вопросов, первым из которых было внесение изменений и дополнений в бюджет города.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации города, согласно докладу исполняющей обязанности начальника финансового управления администрации Великих Лук Елены Мигровой, за счет межбюджетных трансфертов из вышестоящего бюджета, произведено увеличение доходов и расходов бюджета города в 2019 году на сумму 18 879,2 тыс. рублей. Указанные средства распределены в качестве субсидий и субвенций по социально важным направлениям. В частности, предусмотрено выделение средств на оснащение музыкальными инструментами ДМШ № 1, комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек и реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей. Кроме того, в качестве субвенции будут выделены средства на приобретение компьютерного и сетевого оборудования, необходимого для проведения ЕГЭ в общеобразовательных учреждениях города. Помимо этого запланировано выделение дополнительных средств на осуществление дорожной деятельности, капитальный ремонт, ремонт дворовых территорий и проездов к ним.

Также по социально важным направлениям предусматриваются дополнительные расходы на общую сумму 9 202,8 тыс. рублей за счет фактического остатка денежных средств на счете городского бюджета на начало года. Данные средства будут выделены управлению образования, комитету культуры и комитету по физической культуре и спорту, а также администрации города, в том числе на материальную помощь участнику ВОВ на софинансирование расходов на проведение капитального ремонта.

Помимо этого, согласно представленному проекту предусмотрено внутреннее перемещение бюджетных ассигнований, в том числе по МУ «УЖКХ» в сумме 1 400,8 тыс. рублей по расходам на реализацию мероприятий по развитию систем газоснабжения города.

В результате внесенных изменений уточненные параметры бюджета города на 2019 год составят: доходы в сумме 2 485 860,9 тыс. рублей, расходы в сумме 2 575 835,8 тыс. рублей.

В ходе обсуждения предлагаемых изменений парламентарии сошлись во мнении, что все вносимые дополнения предусматривают выделение дополнительных средств по социально значимым направлениям: финансирование расходов школ, спортивных учреждений, объектов культуры, и, соответственно будут способствовать улучшению качества жизни горожан. В результате за предлагаемый проект решения депутаты проголосовали единогласно.