Общество

Правовое просвещение приемных родителей и опекунов обсудили в Псковском отделении Ассоциации юристов

В Псковском отделении «Ассоциации юристов» состоялся экспертный круглый стол направленный на развитие работы по сопровождению замещающих семей. В работе круглого стола приняли участие представители отделов опеки и попечительства, комитета юстиции, адвокаты, нотариусы, частнопрактикующие юристы, уполномоченный по правам ребенка в Псковской области.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском отделении «Ассоциации юристов», участники круглого стола отметили, что в Псковской области ведется большая и целенаправленная работа по реализации государственной политики в интересах детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, решению вопросов их социальной поддержки, обеспечению благополучного и защищенного детства, созданию и законодательному закреплению целостной системы защиты прав, а количество создаваемых приемных семей возрастает с каждым годом. В то же время эксперты сошлись во мнении, что замещающим семьям необходима квалифицированная профессиональная помощь специалистов для полноценного и положительного опыта, а также для профилактики вторичного сиротства.

Участники круглого стола отметили, что проект Псковского отделения Ассоциации юристов «Правовой навигатор для принимающих семей» решает проблему правого просвещения, способствует повышению уровня доступности к правовой помощи как принимающих родителей, так и специалистов специалисты служб сопровождения.

Следующим этапом проекта станет тестирование и дополнение подготовленного материала по кругу вопросов и практике применения, будут подготовлены образцы юридически значимых документов, которые дополнят навигатор. Итогом проекта станет навигатор с описанием практик работы юристов и пошаговой навигацией по проблематике и по различным областям права (семейное, гражданское, жилищное право; права человека и гражданина; извлечения из действующих нормативных актов и т.д.).

Отметим, что при реализации социального проекта используются средства областного бюджета, выделенные в виде субсидии администрацией Псковской области.