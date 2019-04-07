Общество

Почти 800 гектаров просек расчистили специалисты «Псковэнерго» с начала года

С начала года специалисты филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго» расчистили 793 га просек на трассах воздушных линий электропередачи от древесно-кустарниковой растительности, полностью выполнив объемы первого квартала утвержденной ремонтной программы. 67% этих работ выполнялись хозспособом силами специалистов производственных отделений предприятия.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в службе эксплуатации и ремонта распределительных сетей «Псковэнерго», зимой появляется возможность проводить работы на промерзших заболоченных и подтопленных территориях, то есть в тех местах, куда техника в остальное время года пройти не может. Всего же до конца 2019 года предприятие планирует расчистить без малого 4,2 тыс. га просек в охранных зонах воздушных ЛЭП класса напряжения 35 -110 кВ и 10 кВ.

Псковская область входит в десятку регионов России, где энергетики выполняют самые большие объемы расчистки просек в лесной зоне. Все мероприятия по расчистке трасс линий ЛЭП «Псковэнерго» согласовывает с местными лесничествами, отвечающими за соблюдение законодательства РФ в лесах Псковской области.

Напомним, что специалисты «Псковэнерго» обслуживают в общей сложности свыше 45 тыс. км линий электропередачи различного класса напряжения. В некоторых районах области по лесному массиву проходит до 80% трасс всех воздушных ЛЭП.

Расчистка просек проводится ежегодно и является неотъемлемой частью годовой ремонтной программы энергокомпании. Необходимость этих мероприятий обусловлена тем, что деревья, растущие в непосредственной близости к ЛЭП, могут стать причиной коротких замыканий и обрывов провода.

Все работы по расчистке просек ведутся в соответствии с правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок. Информация о графиках плановых отключений линий для выполнения на них ремонтных работ публикуются на сайтах муниципалитетов (http://reg60.ru/).