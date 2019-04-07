Общество

Судебными приставами Псковской области выдворены на родину 4 иностранных гражданина

Судебными приставами по ОУПДС УФССП России по Псковской области осуществлено административное выдворение за пределы РФ гражданина Судана, Непала и двух граждан Узбекистана. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.

В России решением суда они были признаны виновными в совершении административных правонарушений. Один из граждан Узбекистана бы привлечен за незаконное осуществление трудовой деятельности в Российской Федерации. Другой гражданин Узбекистана, а также житель Непала нарушили режим пребывания (проживания) в Российской Федерации, выразившийся в отсутствии документов, подтверждающих право на пребывание (проживание) в Российской Федерации. А гражданин Судана нарушил правила въезда (прохода) в пограничную зону нашей страны.

Все правонарушители были наказаны административными штрафами от 1000 до 2000 рублей и административным выдворением за пределы Российской Федерации.

Административное выдворение всех четверых было осуществлено судебными приставами по ОУПДС группы быстрого реагирования специализированного отдела оперативного дежурства Управления ФССП России по Псковской области. Старшим группы был назначен Андрей Сизов. Из Санкт-Петербурга, аэропорта «Пулково» - иностранные граждане были отправлены каждый до своей исторической Родины.

Напомним, деятельностью по административному выдворению иностранных граждан и лиц без гражданства ФССП занимается с января 2012 года. В 2018 году судебными приставами по ОУПДС УФССП России по Псковской области было выдворено около 400 иностранных граждан. За первые месяцы 2019 года, выдворению подверглось 46 человек.