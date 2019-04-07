Общество

Депутаты выбрали членов комиссии для проведения конкурса на замещение должности главы администрации Великих Лук

В ходе 21-го заседания Великолукской городской Думы депутаты рассмотрели вопрос о назначении членов конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение должности главы администрации города Великие Луки, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации города.

Как пояснила начальник юридического отдела Великолукской Думы Елена Тихомирова, в соответствии с положением о порядке проведения конкурса на замещение должности главы администрации города Великие Луки общее количество членов комиссии должно составлять 6 человек. Половина из них назначается Великолукской городской Думой, другая половина - губернатором Псковской области. Со стороны главы региона в состав конкурсной комиссии направлены: начальник управления по местному самоуправлению и территориальному развитию администрации области Елена Тимашова, начальник контрольного управления областной администрации Татьяна Смирнова, руководитель правового управления администрации региона Наталья Волкова. От Великолукской городской Думы было предложено включить в состав комиссии: главу Великих Лук Николая Козловского и заместителей главы города Сергея Агарева и Николая Андросовича. Также прозвучало предложение поставить на голосование кандидатуру депутата Константина Геворгяна. В результате большинство парламентариев поддержали кандидатуры Николая Козловского, Сергея Агарева и Николая Андросовича. Константин Геворгян не набрал необходимого числа голосов.

Помимо этого, на заседании Думы были рассмотрены вопросы о внесении изменения в Положение о порядке предоставления служебных жилых помещений специализированного жилищного фонда города Великие Луки, заслушан доклад о проделанной работе по привлечению квалифицированных рабочих и инженерно-технических работников из других регионов и государств ближнего и дальнего зарубежья по программам переселения соотечественников для замещения вакансий на промышленных предприятиях города.