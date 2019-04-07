Общество

Светлана Белюкова: Патриотическое воспитание - ключевое направление в деятельности великолукского отдела по молодежной политике

В рамках 21-го заседания Великолукской городской Думы депутатов ознакомили с информацией о деятельности отдела по молодежной политике. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации города, в работе структурного подразделения управления образования рассказала его руководитель Светлана Белюкова.

Как пояснила Светлана Белюкова, целевой аудиторией, с которой работает отдел, являются граждане в возрасте от 14 до 30 лет, проживающие на территории города Великие Луки. По данным статистики, в начале 2018 года таковых было 19 000 человек. В образовательных учреждениях высшего и профессионального образования обучаются около 6000 молодых людей. Количество молодежи от 14 до 18 лет, обучающихся в общеобразовательных учреждениях - около 4000 человека. Около 9 тысяч человек - это работающая молодежь.

Сотрудниками отдела налажено взаимодействие с заместителями руководителей высших и профессиональных образовательных учреждений, курирующих воспитательную работу, а вопросы по вовлечению старшеклассников в мероприятия отдела решаются с заместителями директоров по воспитательной работе общеобразовательных учреждений, учреждениями дополнительного образования, культуры и спорта, территориального управления социальной защиты.

Приоритетным направлением деятельности сотрудники отдела считают патриотическое воспитание молодежи. Наиболее эффективной формой патриотического воспитания, осмысления российской истории и противодействия ее фальсификации было названо привлечение детей и молодежи к патриотическим проектам, акциям, мероприятиям, связанным с увековечением памяти участников Великой Отечественной войны. Одним из важнейших направлений здесь является развитие юнармейского движения.

«В феврале 2017 года в городе Великие Луки было создано местное отделение Всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия», – рассказала Светлана Белюкова. – За это время проведены 9 торжественных приёмов в «Юнармию», на которых более 200 обучающихся образовательных учреждений города торжественно дали клятву на верность Российской Федерации и всему юнармейскому братству. Организованы две открытых военно-патриотических игры «Юнармия – Великие Луки». Дважды юнармейцы Великих Лук становились победителями и призерами регионального слета юнармейских отрядов Псковской области, дважды участвовали в военно-историческом лагере «Бородино» в Московской области, 2 юнармейских отряда были участниками юнармейского слета «Юный защитник России», который проходил на территории войсковой части 64044 в городе Псков».

Как отметила Светлана Белюкова, юнармейское движение в городе набирает обороты. В настоящее время юнармейцы готовятся к участию в торжественном параде на площади Ленина в День Победы 9 мая.

Также Светлана Белюкова подробно ознакомила депутатов со всеми другими направлениями деятельности отдела по молодежной политике: краеведением, волонтерством, с работой по формированию культуры безопасности и здорового образа жизни, организацией межрегионального и международного молодежного сотрудничества и молодежного самоуправления, с организацией профориентации молодежи.

Так, Светлана Белюкова рассказала, что с 2018 года отдел включился в работу по участию молодежи Великих Лук в чемпионате «Молодые профессионалы» всемирного движения «Вордскиллс», а в 2019 году лицей № 11 и кадетская школа впервые приняли участие в этом чемпионате в номинации «Юниоры» по компетенциям «Предпринимательство» и «Спасательные работы».

Парламентарии высоко оценили деятельность отдела по молодежной политике. Так, Татьяна Фомченкова назвала проводимую им работу масштабной и нужной, отметив, что в отделе, штат которого составляет всего несколько человек, трудятся творческие люди, энтузиасты своего дела.

Дмитрий Белюков обратил внимание депутатов, что молодежная политика – это сфера межведомственного взаимодействия, и в этой связи отделу необходимо правильно выстраивать коммуникации, налаживать взаимодействие с разными ведомствами, учреждениями и организациями.

«Получить положительный результат можно только благодаря совместной работе, – сказал Дмитрий Белюков, – и нужно отметить, что отделом по молодежной политике эта работа выстраивается достаточно грамотно».

Сергей Гусев, в свою очередь призвал усилить работу по патриотическому воспитанию молодежи.

«В последние годы работа с молодежью в нашем городе стала носить более системный характер, – отметил Сергей Гусев, – и, безусловно, виден результат. Сегодня, и это продиктовано тем непростым временем, в которое мы с вами живем, на первый план в федеральной повестке дня выходит патриотическое направление. И нам нужно работу в этом направлении не просто усилить, а держать на постоянном контроле. Необходимо привлекать молодежь к участию во всех знаковых патриотических мероприятиях, системно и последовательно воспитывать подрастающее поколение на примерах героической истории нашей страны, особенно на подвигах Великой Отечественной войны, на преданности Отечеству и долгу ветеранов боевых действий в Афганистане и других горячих точках. Нужно усилить работу по проекту Юнармия, проводить беседы и круглые столы по обсуждению актуальных вопросов современной повестки дня. Ребята, которым сегодня по 14-15 лет – это наши будущие руководители. Чтобы они имели крепкий патриотический фундамент и беззаветно любили свою Родину, нам необходимо в этом направлении усиленно работать сегодня. Тогда в России действительно будет великое и светлое будущее!»