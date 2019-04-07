Общество

ОНФ проведет в соцсетях конкурс публикаций о качестве дорог и безопасности движения

Народный фронт запускает конкурс Интернет-публикаций «#ВеснеДорогу». Он пройдет в социальных сетях - в группах проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» с 15 апреля по 15 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в общественном движении «Убитые дороги».

С помощью фотографий и подписей к ним участники состязания смогут рассказать о проблемах или, наоборот, успехах в дорожной сфере в их населенном пункте.

Организаторы конкурса ждут фотоснимки с сопроводительным текстом. Они должны отражать или плохое состояние дорог - отсутствие ремонта, его недостатки, поднимать вопросы безопасности дорожного движения. Или же участники могут похвастаться позитивными практиками. Один человек может прислать на конкурс максимум три публикации, и каждая из них может содержать не больше пяти фотографий.

Важно помнить, что снимки должны быть сделаны в период с 1 марта по 15 мая, причем лично самим участником. Им может стать любой гражданин РФ, которому уже исполнилось 18 лет.

Работы будут приниматься на конкурс с 15 апреля по 15 мая включительно.

Имена победителей разместят 31 мая на страницах дорожного проекта ОНФ в соцсетях и на его сайте dorogi-onf.ru. На этом же сайте можно подробнее ознакомиться с положением конкурса.

«Мы хотим таким образом привлечь внимание общественности и органов власти к проблемам в дорожной сфере и безопасности дорожного движения. А еще – напоминаем о том, как важно проявлять свою гражданскую позицию в решении общих проблем, не оставаться равнодушным. Поэтому приглашаем всех проявить инициативу и сообщить миру о ярких примерах нашей национальной беды или, наоборот, рассказать о работе дорожников, которая достойна похвалы. Публикации мы будем оценивать в комплексе – и фотографии, и текст. А в качестве призов победителей ждут интересные гаджеты», - прокомментировал координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог», модератор тематической площадки ОНФ «Безопасные и качественные автомобильные дороги», депутат Госдумы Александр Васильев.

Более подробная информация по ссылке.