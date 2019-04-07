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Общество

В Госдуме появится экспертный совет по военно-техническому сотрудничеству

09.04.2019 16:55|ПсковКомментариев: 0

В Государственной Думе РФ состоялось рабочее совещание комиссии по правовому обеспечению развития организаций оборонно-промышленного комплекса под председательством Владимира Гутенева.

Открывая совещание, Владимир Гутенев подчеркнул, что в результате работы экспертных Советов на законодательный уровень выходят новые инициативы. «Удается совершенствовать законодательство в сфере гособоронзаказа, участвовать в разработке новой стратегии военно-технического сотрудничества», - уточнил он и добавил, что в комиссии Госдумы по правовому обеспечению развития организаций ОПК планируется создание экспертного совета по ВТС для разработки новой стратегии военно-технического сотрудничества.

По словам Гутенева, предложение о создании совета внес глава Ростеха, руководитель Союза машиностроителей России Сергей Чемезов, совет может возглавить глава ФСВТС Дмитрий Шугаев. «Поскольку ФСВТС находится в ведении Минобороны, мы обратились к Сергею Кужугетовичу Шойгу с просьбой делегировать его в наш экспертный совет, и Сергей Кужугетович направил письмо о поддержке данного предложения», - отметил Владимир Гутенев.

Идею поддержал координатор экспертных советов при комиссии Государственной Думы по правовому обеспечению развития организаций оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации, член Бюро Союза машиностроителей России, индустриальный директор авиационного кластера Государственной корпорации «Ростех» Анатолий Сердюков.

«Считаю, что этот экспертный совет нужно обязательно создавать. Он поможет сформулировать грамотные технические задания для развития в сфере производства и диверсификации ОПК. Нам необходимо самостоятельно создавать рынок для продвижения отечественной продукции. Площадки Союза машиностроителей России и Лиги содействия оборонным предприятиям дают нам возможность вырабатывать конкретные решения, которые приведут нас к повышению конкурентоспособности», - подчеркнул он.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе депутата Государственной Думы Александра Козловского, кроме того, в рамках совещания обсудили опыт эффективной совместной работы экспертных советов, работающих при комиссии Госдумы. В частности, депутат Госдумы, член комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Александр Козловский в своем выступлении отметил, что только за последние 2 года с участием экспертного сообщества Союза машиностроителей России и Лиги проведено более 200 мероприятий, посвященных стратегическим вопросам развития машиностроения и ОПК, мерам их поддержки в условиях санкционного давления.

«Экспертный совет по развитию биотехнологий, фармацевтической и медицинской промышленности провел Владимир Владимирович Гутенев в Псковской области в мае 2018 года. Это мероприятие стало важным событием не только для региона, но и для всего Северо-запада. Особенно полезным оно стало для многочисленных представителей здравоохранения Псковской области, присутствовавших на Совете», - сказал он и добавил, что рекомендации министерств, сопряженные с предлагаемыми Экспертным сообществом мнением, могут существенно повлиять на ускоренное решение поставленных президентом задач.

 

Источник: Псковская Лента Новостей
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