Общество

Псковичей приглашают на бесплатный семинар по питанию

Инструкторы клуба «Супер фитнес» 12 апреля проведут для псковичей бесплатный семинар по правильному питанию. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в фитнес-центре, записаться для участия можно по телефону: 56-60-80.

«Хотите похудеть к лету? Научиться готовить не только полезно, но и вкусно? Специально для вас – наш семинар по правильному питанию», - подчеркнули в фитнес-центре.

Проведут семинар фитнес-инструкторы Богдан Смоленцев и Юрий Карпун. Начало – в 18.00.

Осталось всего 6 мест. Запишитесь сразу по телефону: 56-60-80.

Подробнее читайте на сайте клуба «Супер фитнес» и на официальной странице фитнес-клуба в социальной сети «ВКонтакте».

Адрес клуба: Рижский пр., 16, тел: 56-60-80. Время работы: 07.00-23.00.