Общество

Имущественные вопросы были рассмотрены на земельном комитете Псковской городской Думы

Сегодня, 9 апреля, в рамках подготовки к предстоящей сессии состоялось заседание комитета по земельным ресурсам, градостроительству и муниципальной собственности Псковской городской Думы под председательством депутата Григория Стороненкова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМСУ города.

В мероприятии приняли участие заместители главы Пскова Елена Полонская и Сергей Гаврилов, заместитель главы администрации города Валентина Зубова, председатель контрольно-счетной палаты города Василий Гончар, руководители структурных подразделений органов местного самоуправления Пскова.

Члены комитета рассмотрели и утвердили нормативы градостроительного проектирования муниципального образования «Город Псков». Как сообщила в своем докладе Валентина Зубова, работа над этим документом шла целый год, все нормативы приведены в соответствие с федеральными, не один раз его обсуждали и городские депутаты. Проект нормативов градостроительного проектирования Пскова разработан в целях установления совокупности расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения городского округа, благоустройства территории и расчетных показателей максимально допустимого уровня их доступности для населения. Отмечалось, что новые нормативы ужесточают требования для застройщиков и создают более комфортные условия городской среды.

На заседании комитета депутаты приняли с редакционной правкой изменения в правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Псков», а также привели в соответствие с федеральным законодательством решение Псковской городской Думы от 18.12.2015 №1768 «Об утверждении Правил использования водных объектов общего пользования, расположенных на территории муниципального образования «Город Псков», для личных и бытовых нужд». В ходе дискуссии члены комитета рекомендовали думскому комитету по ЖКХ и благоустройству рассмотреть вопрос о сбросе сточных вод в водные объекты общего пользования в Пскове.

Кроме того, члены комитета внесли изменения в правила землепользования и застройки Пскова по заявлениям собственников для перезонирования территорий по Рижскому проспекту, 78 и приведения в соответствие с генеральным планом города.

На заседании комитета было согласовано предоставление в аренду индивидуальным предпринимателям, спортивным секциям помещений в муниципальных образовательных учреждениях для занятий.

Окончательное решение по всем согласованным на сегодняшнем заседании комитета вопросам примут депутаты на очередной 22-й сессии Псковской городской Думы.