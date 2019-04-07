Общество

Николай Цветков принял участие в совещании по вопросу отключения аналогового эфирного ТВ

Заместитель губернатора Псковской области Николай Цветков во вторник, 9 апреля, принял участие в совещании у первого заместителя руководителя администрации президента РФ Алексея Громова по вопросу отключения аналогового эфирного вещания обязательных общедоступных телеканалов в субъектах Российской Федерации, вошедших в третью волну поэтапного отключения аналоговой трансляции. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной администрации.

Участники совещания рассмотрели основные направления работы органов исполнительной власти субъектов РФ в преддверии отключения аналогового эфирного вещания, а также вопросы обеспечения регионов необходимым объемом цифрового приемного оборудования. Достигнута договоренность о реализации цифрового оборудования низкой ценовой категории в отделениях ФГУП «Почта России» и проведении мониторинга цен на него с целью недопущения их необоснованного роста.

Отдельное внимание было уделено организации в регионах работы волонтерского корпуса и информационно-разъяснительной кампании в рамках третьей волны отключения аналогового ТВ.

Николай Цветков проинформировал присутствующих о ходе подготовки к отключению аналогового вещания на территории Псковской области. С этой целью обеспечен ввод в эксплуатацию всех 27 запланированных объектов сети наземного цифрового телевизионного вещания, выполнена модернизация инфраструктуры государственных сетей ТВ-вещанияи их перевод на цифровые технологии.

Также проводится еженедельный мониторинг продаж цифрового приемного оборудования и контроль за эксплуатацией антенно-кабельного хозяйства в многоквартирных домах. На поддержку социально незащищенных категорий граждан и компенсацию затрат на приобретенное ими после 1 сентября 2018 года цифровое оборудование в бюджете предусмотрено 5 млн рублей.

Кроме того, в Псковской области организована информационно-разъяснительная кампания. Создан корпус волонтеров для оказания населению помощи в подключении цифрового ТВ. Сейчас он насчитывает порядка 150 человек. Их количество планируется увеличить в апреле—мае до 400 человек. Для приема заявок от населения создана «горячая линия». По бесплатному номеру телефона 8-800-100-60-11 жители могут получить консультацию по вопросам перехода на цифровое ТВ и вызвать на дом волонтера.

Напомним, согласно федеральной целевой программе «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009 — 2018 годы» прекращение вещания телевизионного сигнала в аналоговом режиме в Псковской области состоится 3 июня 2019 года.