Общество

Псковичей приглашают на бесплатный семинар по питанию

Инструкторы клуба «Супер фитнес» 12 апреля, в пятницу, проведут для псковичей бесплатный семинар по правильному питанию. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в фитнес-центре, записаться для участия можно по телефону: 56-60-80.

«Хотите похудеть к лету? Научиться готовить не только полезно, но и вкусно? Специально для вас - наш семинар по правильному питанию», - подчеркнули в фитнес-центре.

Проведут семинар фитнес-инструкторы Богдан Смоленцев и Юрий Карпун. Начало - в 18.00.

Внимание! Осталось всего 6 мест. Запишитесь сразу по телефону: 56-60-80.

Подробнее читайте также на сайте ПЛН, на сайте клуба «Супер фитнес»: http://pskov.fitness-super.ru/ и на официальной странице фитнес-клуба в социальной сети «ВКонтакте» (vk.com/super_fitness_pskov). Адрес клуба: Рижский пр., 16, тел: 56-60-80. Время работы: 07.00-23.00.