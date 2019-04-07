Псковичей приглашают на бесплатный семинар по питанию

Инструкторы клуба «Супер фитнес» 12 апреля, в пятницу, проведут для псковичей бесплатный семинар по правильному питанию. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в фитнес-центре, записаться для участия можно по телефону: 56-60-80.
Проведут семинар фитнес-инструкторы Богдан Смоленцев и Юрий Карпун. Начало - в 18.00.
Подробнее читайте также на сайте ПЛН, на сайте клуба «Супер фитнес»: http://pskov.fitness-super.ru/ и на официальной странице фитнес-клуба в социальной сети «ВКонтакте» (vk.com/super_fitness_pskov). Адрес клуба: Рижский пр., 16, тел: 56-60-80. Время работы: 07.00-23.00.