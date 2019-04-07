Общество

Комитет по социальным вопросам и молодежной политике Псковской гордумы рассмотрел профильные вопросы

Сегодня, 9 апреля, в ходе подготовки к очередной 22-й сессии Псковской городской Думы состоялось заседание комитета по социальным вопросам и молодежной политике под руководством заместителя главы города Пскова Елены Полонской. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМСУ города.

В мероприятии приняли участие заместитель главы администрации города Александр Коновалов, начальник Управления образования администрации города Анна Кузыченко, руководители органов и структурных подразделений администрации города и Псковской городской Думы.

На заседании депутатами были рассмотрены вопросы по даче согласия отдельным муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждениям на предоставление в аренду муниципального имущества, закрепленного за учреждениями на праве оперативного управления.

Участники заседания комитета поддержали внесение изменений в решение Псковской городской Думы от 29.11.2007 года №245 «Об утверждении положения об Управлении культуры администрации города Пскова». Согласно вносимым дополнениям, Управление культуры будет принимать участие в согласовании использования символики Международных Ганзейских дней в городе Пскове.

Согласованные членами комитета вопросы планируется внести в повестку предстоящей, очередной 22-й сессии Псковской городской Думы шестого созыва, которая состоится 10 апреля.