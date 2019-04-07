Общество

В Пскове стартовали конкурсы мастерства для учителей, воспитателей и педагогов среднего профобразования

В Пскове дан старт областным этапам трех Всероссийских конкурсов педагогического мастерства: «Учитель года России — 2019», «Воспитатель года России — 2019», а также конкурс профессионального мастерства среди педагогических работников средних профессиональных образовательных организаций Псковской области «Мастер года — 2019». Торжественная церемония открытия прошла во вторник, 9 апреля, на базе Псковской инженерно-лингвистической гимназии. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной администрации.

От имени губернатора Псковской области Михаила Ведерникова конкурсантов напутствовал председатель регионального комитета по образованию Александр Седунов. Он обратил внимание, что история проведения конкурсов педагогического мастерства в регионе насчитывает не один десяток лет. «За это время на Псковской земле воспитано большое количество прославленных учителей. Конкурс предоставляет прекрасную возможность талантливым педагогам не только проявить себя, сделать очередной шаг вперед, но и передать свои опыт и наработки коллегам», — отметил Александр Седунов.

Руководитель комитета также напомнил, что в составе национального проекта «Образование» действует федеральная программа «Учитель будущего», в рамках которой регион будет развивать систему профессионального роста педагогов. «Эта работа должна повысить престиж нашей профессии, качественно обновить кадровый состав образовательных организаций», — заметил Александр Седунов и пожелал участникам конкурсов удачи, успехов и достойно пройти все испытания.

Первые творческие задания ждали конкурсантов уже сегодня. Вплоть до 11 апреля они будут принимать участие в круглых столах, мастер-классах, свободных дискуссиях, а также проводить традиционные открытые уроки.

Учителя соревнуются на базе Псковской инженерно-лингвистической гимназии. Конкурс «Воспитатель года — 2019» проходит в Центре развития ребенка № 55 «Загадка». А в Псковском кооперативном техникуме собрались самые лучшие педагогические работники средних профессиональных образовательных организаций.

В этом году в соревновательной программе примут участие более 40 педагогов из 19 муниципальных образований. Это те, кто был признан лучшим по результатам муниципальных конкурсных этапов.

Имена победителей станут известны 11 апреля. Они будут представлять Псковскую область на Всероссийских конкурсах профессионального мастерства.

Учредителями областных этапов Всероссийских конкурсов являются комитет по образованию Псковской области, Псковская областная организация профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации при участии органов местного самоуправления, а также Псковский областной институт повышения квалификации работников образования. Конкурсы профессионального мастерства организованы для повышения престижа педагогической профессии, выявления новых имен талантливых педагогов Псковской области, их поддержки и поощрения, содействия общественному признанию учительского труда и стимулирования педагогического творчества.