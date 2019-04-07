Общество

9 апреля в администрации Великих Лук состоялось очередное общегородское совещание

9 апреля в администрации Великих Лук состоялось очередное общегородское совещание. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, оно, по традиции, началось с показателей социально-экономического развития города за прошлый месяц, которые озвучила и.о. главы городской администрации Юлия Ярышкина.

«Согласно статистическим данным, ситуация в Великих Луках характеризуется стабильным положением в ведущих отраслях экономики», – отметила Юлия Александровна.

Об исполнении бюджета за прошедший месяц рассказала заместитель начальника финансового управления Алена Поварещенкова. В марте, как и ранее, большая часть расходов городской казны пришлась на социальную сферу, в том числе на финансирование детских садов и школ, учреждений дополнительного образования и культуры.

О состоянии правопорядка ноябре доложил заместитель начальника полиции по охране общественного порядка отдела МВД России по городу Великие Луки Роман Иванов. Он сообщил, что в прошедшем месяце в полицию города поступило 1603 сообщения о преступлениях и происшествиях, из них было возбуждено 120 уголовных дел, преимущественно по кражам чужого имущества. Также за истекший период сотрудниками городского отдела МВД выявлено 7 грабежей и три фиктивных факта постановки на учет иностранных граждан. Зарегистрировано 126 ДТП, в которых ранения получили пять человек.Также сотрудники ГИБДД задержали 31 водителя, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения, из них 12 повторно.



В прошедшем месяце в Великих Луках произошло 68 пожаров, отметил начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Великие Луки Сергей Тимофеев. Их причинами стали неосторожное обращение с огнем, несоблюдение требований пожарной безопасности при эксплуатации отопительной печи и нарушение правил устройства электрооборудования , а также один поджог. Погибших и пострадавших нет. Особое внимание начальник отдела надзорной деятельности уделил палам травы. В этом году первое горение растительности в Великих Луках произошло 21 марта. На сегодняшний момент пожарные выезжали на 80 сообщений о горении мусора и сухой травы.

Завершилось общегородское совещание докладом председателя комитета культуры Анжелики Романюк. Она рассказала участникам заседания о подготовке к 9 мая. Как отметила докладчик, на сегодняшний день в Великих Луках проживает 1246 ветеранов. Задача комитета культуры – достойно отметить 74 – летия Великой Победы. Планируется, что к 9 мая в городе на Ловати пройдет ряд мероприятий: патриотические акции, митинги, концерты. Кульминацией торжеств станет военный парада и салют.