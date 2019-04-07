Общество

Коллекторов-нарушителей смогут привлекать к суду по «старым» делам

Судебные приставы смогут возбуждать дела по «старым» эпизодам против недобросовестных коллекторов, нарушивших права должников, пишут «Известия».

Сейчас уполномоченные сотрудники Федеральной службы судебных приставов (ФССП) не могут открывать дела за пределами годичной давности. Однако принято решение увеличить этот срок до двух лет - соответствующие поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) подготовило Министерство юстиции.

Изменения направлены «на повышение эффективности применения мер административного воздействия к лицам, осуществляющим деятельность по взысканию просроченной задолженности с нарушением требований действующего законодательства, и предупреждения совершения новых правонарушений».

В 2018 году в ФССП поступило 22 тыс. обращений граждан относительно действий взыскателей долгов. Суды при этом рассмотрели 1,5 тыс. «коллекторских» дел и выписали постановления о штрафах на общую сумму 60,6 млн рублей. После изменения законодательства количество дел может вырасти, считают эксперты.