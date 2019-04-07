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Общество

Эксперты выяснили, сколько зарабатывает администратор гостиницы в Пскове

10.04.2019 08:30|ПсковКомментариев: 0

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы Superjob проанализировал зарплаты администраторов гостиниц в 70 крупнейших городах России, в том числе в Пскове.

Так, по данным Superjob, администратор отеля в Пскове в среднем получает 22 000 рублей, когда его коллеги в Москве могут рассчитывать в среднем на заработок в 40 000 рублей в месяц, а в Санкт-Петербурге  - 33 000 рублей в месяц.

В соседних крупных городах средняя зарплата представителей данной профессии достигает следующих показателей: Тверь - 25 000 рублей, Великий Новгород, Смоленск - 22 000 рублей, Ленинградская область - 27 000 рублей в месяц.

Теги: #вакансия
Источник: Псковская Лента Новостей
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