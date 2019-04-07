Россияне назвали необходимый для «достойной жизни» размер зарплаты

Специалисты из Финансового университета при правительстве России опросили жителей разных регионов страны об их ожиданиях, касающихся заработной платы. Респондентам необходимо было ответить на вопрос: «Какую сумму должен зарабатывать человек в месяц в вашем городе, чтобы жить достойно?»
Как пишет РБК, согласно результатам исследования, которое оказалось в распоряжении «Российской газеты», наиболее скромные представления о достойной зарплате у жителей Читы. Опрошенным там достаточно получать 50 тыс. руб. в месяц, свидетельствуют результаты опроса. Чуть выше ожидания в Улан-Удэ (54 тыс. руб.), респонденты из Барнаула и Якутска достойной месячной зарплатой считают 55 тыс. руб.
В среднем же для достойной жизни россиянам в месяц, пришли к выводу эксперты, нужен доход в пределах 66 тыс. руб.
При этом жителям Москвы, чтобы жить достойно, хотелось бы получать не менее 100 тыс. руб., а жителям Санкт-Петербурга - 91 тыс. руб. В этих городах были зафиксированы одни из наиболее высоких средних значений желаемой зарплаты, пояснили специалисты.
Также у россиян уточняли уровень их нынешнего дохода. 24% респондентов, проживающих в крупных и средних городах, согласно исследованию, заявили, что уже добились достойного уровня дохода. Самая значительная доля участников опроса, которые так считают, отмечена в Казани, Москве, Грозном, Махачкале и Симферополе, рассказали социологи.
Еще 19% надеются приблизиться к ожидаемому достойному уровню зарплат в ближайшие пять лет (большинство таких респондентов проживают во Владивостоке, Хабаровске, Чите, Красноярске и Якутске). В том, что они никогда не достигнут такого уровня зарплат, уверены 48% опрошенных.
Сколько именно человек приняло участие в исследовании и когда оно было проведено, издание не уточняет.
В марте методологию расчета доходов россиян решил изменить Росстат. Такой шаг был предпринят ведомством после пяти лет беспрерывного падения реальных доходов жителей страны. Согласно изменениям, в оценку доходов населения по статье «Оплата труда наемных работников», в том числе, будут добавлены показатели оплаты труда работающих в организациях без оформления договоров, наемных работников у физлиц и ИП, в то время как доходы от продажи иностранной валюты из расчета будут полностью исключены. В 2017 году они составили 879 млрд руб.