Общество

Обучающиеся Псковского филиала Академии ФСИН России увидели возможности современной криминалистики

Курсанты и студенты Псковского филиала академии познакомились с работой Экспертно-криминалистического центра УМВД России по Псковской области.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского филиала Академии ФСИН России, это выездное практическое занятие для них было организовано доцентом кафедры уголовно-правовых дисциплин Натальей Абрамовой и деканом факультета подготовки государственных и муниципальных служащих Юрием Пилявцем.

Эксперт центра Мария Винча провела экскурсию для обучающихся образовательной организации, в ходе которой они смогли познакомиться с современными методами исследования и новейшими техническими средствами, используемыми при проведении различных видов традиционных и нетрадиционных экспертиз.

Курсантам и студентам продемонстрировали, как исследуются спиртосодержащие жидкости, наркотические средства, показали используемые приборы и оборудование. В общении с экспертами-криминалистами обучающиеся узнали много интересного для себя. К примеру, об исследованиях огнестрельного оружия и боеприпасов, о том, как можно распознать фальшивые купюры. Работники центра ответили на вопросы курсантов и студентов, проиллюстрировав свои ответы примерами из практики.

Отмечалось, что сотрудники подразделения имеют высшее юридическое образование. Многие из них прошли обучение в специализированных образовательных организациях и являются специалистами высокого уровня.

«Профессия эксперта-криминалиста очень интересная, но в то же время очень сложная, требующая знаний в различных сферах деятельности. И мы рады, что курсанты и студенты сделали главный вывод: для того, чтобы стать специалистом в этой области, необходимо, опираясь на фундаментальную науку и изученные дисциплины, иметь широкий кругозор», - отметила Наталья Абрамова.

«Иначе и быть не может, ведь от профессионализма эксперта-криминалиста зачастую зависит исход уголовного дела и судьбы многих людей», - сказал в заключение Юрий Пилявец.