Общество

В Шумилкино запрещен ввоз саженцев без фитосанитарного сертификата

В пункте фитосанитарного контроля Шумилкино должностным лицом Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям при проведении карантинного фитосанитарного контроля запрещен ввоз 2 саженцев декоративных деревьев хвойных пород для открытого грунта и 70 саженцев декоративных растений неустановленного происхождения.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Управления, при проведении досмотра ручной клади и багажа физического лица, прибывшего из Латвии, инспектором Управления установлено, что посадочный материал перевозился без фитосанитарного сертификата, что нарушает единые карантинные фитосанитарные требования.

Ввоз подкарантинной продукции на территорию Российской Федерации запрещен.

По факту выявленного нарушения в отношении владельца груза возбуждено дело об административном правонарушении.

Управление напоминает: ввоз семенного, посадочного материала и продовольственного картофеля в ручной клади, багаже пассажиров и почтовых отправлениях без фитосанитарного сертификата на территорию Российской Федерации запрещён.

Без сопровождения фитосанитарным сертификатом разрешается ввоз на таможенную территорию Евразийского экономического союза подкарантинной продукции высокого фитосанитарного риска общим весом не более 5 килограммов, а также цветов в количестве не более 3 букетов.