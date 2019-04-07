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Воспалительные заболевания у женщин: как избежать хронической стадии

Воспалительные заболевания женских половых органов являются наиболее частой причиной обращения к гинекологу. Исследования свидетельствуют, что с такими проблемами сталкивается не менее 60-65% женщин репродуктивного возраста. При этом для таких заболеваний часто характерна невыраженная клиническая картина. В результате они могут перетекать в хроническую форму с периодическими обострениями.

Современная медицина классифицирует гинекологические заболевания по разным критериям. Так, в зависимости от возбудителя они делятся на процессы специфической и неспецифической этиологии. В группу первых можно отнести заболевания, которые передаются половым путем. Это хламидия, трихомонада, микоплазма, гонококк и др. Иногда женщина выступает носителем болезни и даже не знает об этом. Лечить такие воспаления гораздо сложнее, ведь проблема состоит в своевременном диагнозе.

Неспецифические воспалительные заболевания вызываются условно-патогенными бактериями. Находясь в организме длительное время, они могут не причинять ему вреда. Вместе с тем с появлением провоцирующих факторов начинается их размножение, и проявляется патогенное воздействие бактерий. К таким заболеваниям можно отнести молочницу, стрептококки, кишечную палочку, гарднереллез и др. К активизации таких микроорганизмов может привести переохлаждение, снижение иммунитета, гормональный сбой, стресс и т.п.

Конечно же, избежать многих негативных последствий подобных воспалительных заболеваний поможет своевременная консультация гинеколога. Даже при отсутствии жалоб посещать специалиста рекомендуется хотя бы раз в полгода. Это позволит диагностировать проблему на ранней стадии и вовремя начать лечение, не допуская перехода болезни в хроническое течение или ее осложнения.

Заподозрить наличие воспалительного заболевания можно по ряду симптомов. В частности, гинекологи рекомендуют обратить внимание на такие, как:

повышение температуры;

боли внизу живота;

обильные выделения;

тошнота;

зуд;

нарушение менструального цикла;

покраснение.

В зависимости от характера заболевания для восстановления женского здоровья современная медицина может предложить различные методы. Наряду с медикаментозной терапией активно используется также физиотерапия. Кроме того, в сложных случаях могут применяться меры хирургического вмешательства. Однако многие заболевания можно предупредить, отмечают специалисты. Прежде всего, речь идет о тщательной гигиене и использовании контрацепции. Также сохранить здоровье поможет здоровый образ жизни, контроль приема антибиотиков, избегание переохлаждения.