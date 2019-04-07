Общество

Сеть Fix Price откроет магазины в отделениях «Почты России»

Сеть Fix Price откроет точки продаж в отделениях «Почты России» в небольших городах, пишет РБК со ссылкой на источник на розничном рынке и представителя «Почты». Как ожидается, проект «позволит обеспечить жителей сельских и удаленных населенных пунктов доступными товарами, которые сегодня, как правило, возможно приобрести только в городах». В компании уточнили, что речь идет о «тестовых точках». Их число и дата запуска не раскрываются.

По словам Михаила Волкова, заместителя гендиректора ФГУП по операционному управлению и розничной торговле, развитие розничного бизнеса - это одно из перспективных направлений работы предприятия. «В прошлом году мы тестировали продуктовый сегмент, в этом году совместно с компанией Fix Price мы планируем развивать непродовольственную розницу», - отметил он. Ассортимент будет состоять из непродовольственных товаров, включая канцелярию, одежду, бытовую химию.

Это уже вторая розничная сеть в отделениях «Почты России». Летом 2018 года госкомпания открыла в своих отделениях первые точки розничной сети «Магнит». Для отделений был специально разработан микроформат магазинов, подразумевающий 200-600 наименований товаров. В 2019 году стороны планируют открыть такие магазины в 2 тыс. отделений, говорил глава «Почты России» Николай Подгузов. Он уточнил, что, по оценке партнеров, в будущем они могут появиться в 30 тыс. отделений. Компании работают по комиссионной схеме: ретейлер обеспечивает товар и оборудование, «Почта России» - реализацию.

Сеть магазинов фиксированных цен Fix Price создана основателями «Копейки» Сергеем Ломакиным и Артемом Хачатряном. Общая торговая площадь сети превышает 530 тыс. м2. По данным за февраль 2018 года, у ретейлера было 2,51 тыс. магазинов в России, а также несколько франчайзинговых точек в Грузии, Казахстане, Белоруссии и Латвии. Выручка ООО «Бэст прайс» (управляет сетью) в 2017 году составляла 80,83 млрд рублей (в 2016-м - 58,2 млрд), прибыль - 5,43 млрд рублей (годом ранее - 2,086 млрд). В марте прошлого года сообщалось о планах владельцев Fix Price выйти на биржу. Весь бизнес Fix Price может стоить более 40 млрд рублей.