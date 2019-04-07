Общество

Псковские единороссы запланировали более 100 акций по благоустройству и озеленению территорий

В субботниках «Единой России», которые пройдут в апреле-мае во всех регионах в рамках партийного проекта «Чистая страна», ожидается участие более 900 тысяч человек, в том числе 31 тысячи депутатов. Об этом сообщил федеральный координатор партпроекта, председатель комитета Государственной Думы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

«Первый субботник «Единой России» в рамках нашего партпроекта состоится уже 13 апреля. На данный момент для участия в экологических акциях, которые в апреле-мае охватят 85 субъектов и 962 муниципалитета по всей стране, уже зарегистрировались порядка 888 тысяч 500 человек, в том числе 31 тысяча – это представители депутатского корпуса «Единой России» всех уровней. Регистрация открыта, и мы ожидаем, что число участников наших экологических акций превысит 900 тысяч человек», - заявил координатор партпроекта.

По словам Бурматова, в настоящее время к партпроекту «Чистая страна» уже присоединились 600 общественных экологических и волонтерских организаций. Все они также примут участие в субботниках.

Ранее депутат подчеркивал, что задача таких мероприятий – не только прибраться после зимы, но и привлечь внимание к проблемам экологии и защиты окружающей среды, в том числе, борьбе с несанкционированными свалками и хаотичными завалами мусора.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии, в Псковской области уже запланировано более 100 акций по благоустройству и озеленению территорий. «Активисты и сторонники партии в нашем регионе тоже примут активное участие в субботниках. К ним подключаются волонтерские движения, депутаты всех уровней, горожане. Субботник - это не только уборка территории, но и хорошее настроение, позитивные эмоции, это объединяющее мероприятие. Множество людей в едином порыве делают мир чище. Мы воспитываем в себе и детях понимание - если хотим жить на красивой и благоустроенной территории, то нужно уметь и следить за порядком на ней, самим создавать комфорт вокруг, быть ответственными. Чистота родного края - в наших руках!» - сказал региональный координатор партпроекта «Чистая страна», депутат областного Собрания Геннадий Григорьев.

Партпроект «Чистая страна» объединяет усилия партии, органов власти, профессиональных экологов, общественников, экоактивистов, волонтеров для решения экологических проблем, ликвидации несанкционированных свалок, обеспечения граждан качественной питьевой водой, снижения уровня загрязнения воздуха выбросами промышленных предприятий. Актив партпроекта проводит системные мониторинги по соблюдению требований экологического законодательства, а также осуществляет партийный контроль за ходом реализации национального проекта «Экология». Пристальное внимание уделено реализации реформы ТКО, а также внедрению раздельного сбора отходов на территории России.