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Общество

Отделение ПФР по Псковской области напоминает о случаях, когда следует информировать Пенсионный фонд о прекращении или приостановлении права на выплаты

10.04.2019 11:30|ПсковКомментариев: 0

Существует ряд случаев, когда у человека прекращается право на выплаты Пенсионного фонда РФ. Это может происходить по разным причинам. Например, в результате трудоустройства или когда человек перестает быть нетрудоспособным. При наступлении подобных обстоятельств, следует своевременно информировать Пенсионный фонд, чтобы избежать переплат и последующих взысканий, которые могут возникать в таких случаях.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Отделении  ПФР по Псковской области, чаще всего прекращение права на выплаты ПФР происходит при устройстве на работу, поскольку многие меры поддержки, оказываемые Фондом, носят социальный характер и предоставляются, когда у человека нет доходов от трудовой деятельности или когда он занимается социально значимой работой. К таким выплатам, например, относится доплата к пенсии до прожиточного минимума, предоставляемая неработающим пенсионерам, или выплата ухаживающим за детьми-инвалидами и пожилыми людьми.

Одним из условий при их назначении является отсутствие оплачиваемой деятельности, с которой формируются страховые взносы на пенсию. При устройстве на работу у человека появляется постоянный доход, за него начинают уплачиваться взносы и, соответственно, прекращается право на выплаты.

Помимо этого, существуют ситуации, когда прекращение права на выплаты может быть связано не с трудоустройством, а, например, с утратой нетрудоспособности. Если получатель страховой пенсии по потере кормильца достигает 18 лет и при этом не учится, у него прекращается право на пенсию. То же самое происходит, когда обучение завершилось или студента отчислили, либо перевели  на заочную форму обучения.

В таких случаях выплаты по закону приостанавливаются со следующего месяца. Если человек при этом своевременно не сообщил об обстоятельствах, согласно которым он больше не имеет права на предоставление выплаты, может возникнуть переплата средств. В этом случае Пенсионный фонд направляет письменное уведомление и предлагает добровольно вернуть излишне выплаченные средства. При отказе средства взыскиваются в судебном порядке.

В связи с этим Пенсионный фонд России напоминает всем получателям мер государственной поддержки о необходимости своевременно информировать ПФР о причинах, с появлением которых прекращается право на выплаты. Сделать это можно через сайт Пенсионного фонда, его клиентские службы или управления.

Теги: #пенсионный фонд
Источник: Псковская Лента Новостей
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