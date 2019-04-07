Общество

Парагрипп выявлен за неделю у семи жителей Псковской области

За неделю с 1 по 7 апреля по Псковской области заболело ОРВИ 3325 человек (52,24 на 10 тыс. населения). Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Управлении Роспотребнадзора по Псковской области, заболеваемость ОРВИ ниже недельного эпидемического порога по совокупному населению на 53,7%.

В г. Пскове заболело ОРВИ 1575 человек (74,82 на 10 тыс. населения), что ниже недельного эпидемического порога на 19,2%.

За неделю госпитализировано 60 человек.

По результатам лабораторного мониторинга активность циркуляции респираторных вирусов находится на среднем уровне. За неделю обследовано 24 больных с признаками ОРВИ, у 1 обследуемого - грипп А (H3N2), у 7 обследуемых - парагрипп (1,3), у 1 обследуемого - РС-вирусы.