Общество

Наталья Плявинская ожидает наплыва претендентов из числа НКО на участие в грантовом конкурсе

В Псковской области специалисты прогнозируют, что в конкурсе на распределение отведенных из бюджета 7 миллионов рублей поучаствуют много некоммерческих организаций (НКО). О наплыве желающих сообщила в общественном пресс-центре Псковской Ленты Новостей начальник управления общественных проектов и молодежной политики администрации Псковской области Наталья Плявинская.

«В бюджете этого года заложено для деятельности НКО порядка 7 миллионов рублей. Мы будем проводить конкурс, но нужно внести некие изменения в конкурсную документацию, в связи с постановлением президента, - отметила Наталья Плявинская. - Исторически этот конкурс востребован. О конкурсе мы будем оповещать НКО, по всем ресурсам. Я уверена, что претендентов будет много».

Кроме того, Наталья Плявинская отметила, что на сегодняшний день в Псковской области зарегистрировано около 1000 НКО, но, по мнению начальника управления, функционирует из них всего лишь около 200.

«Некоммерческому сектору нужна поддержка, однозначно. Но хотелось бы, чтобы она была не только финансовой, но и административной, организационной, а также - чтобы была помощь с оборудованием и подготовкой проектных заявок», - заключила начальник управления.