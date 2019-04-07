Общество

Стало известно о «пробелах» и проблемах НКО в Псковской области

Начальник управления общественных проектов и молодежной политики администрации Псковской области Наталья Плявинская поделилась «пробелами» и проблемами, касающимися деятельности региональных НКО. О таких проблемных моментах Наталья Плявинская рассказала в общественном пресс-центре Псковской Ленты Новостей.

«Казалось бы, сейчас НКО охватили все сферы, но пробелы, определенно, есть. Например, не хватает организаций в сфере информационной безопасности, также - чья деятельность направлена против деструктивного поведения, наркотиков. Это главное», - отметила начальник управления.

Кроме того, Наталья Плявинская добавила, что в НКО не хватает молодежи, а также, что такие организации функционирую в основном в Пскове и Великих Луках.

«У нас много ребят молодых, активных, готовых работать. Одна из задач, которые стоят перед нами, - выявить общественников, помочь войти этим людям в социальную деятельность, помочь с оформлением НКО и так далее. Для этого и необходимы ресурсные центы», - отметила начальник управления

По поручению президента РФ Владимира Путина, в России формируют систему ресурсных центров.

«Задача таких центров - объединить работу общественников, консолидировать усилия. На сегодня ряд муниципалитетов уже вышли с инициативой о создании ресурсных центров, предлагают помещения сами. А мы же будем заниматься там методической работой, оказывать организационную помощь и прочее», - добавила Наталья Плявинская.

Помимо этого, начальник управления отметила, что сейчас 13 муниципалитетов уже готовы предоставить под ресурсные центры помещение. В 2019 году в планах управления - организовать не меньше 10 ресурсных центров, однако, есть желание сделать это в каждом муниципалитете региона.